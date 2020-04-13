Полиция Чехии призвала загорающих на пляже нудистов носить маски

Чешская полиция напомнила нудистам города Лазне Богданецза о том, что, согласно предписаниям, они обязаны носить защитные маски в общественных, в том числе на пляжах.

«К сожалению, многие загорающие собрались в группы, причем, некоторые из них были без масок. Когда на место происшествия прибыли полицейские, все выразили готовность придерживаться установленных властями правил. Граждане имеют право находиться без одежды в специально отведенных местах, но они должны прикрывать нос и рот и не собираться в количестве, превышающем дозволенное», ― цитирует CNN заявление полиции.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в Чехии зарегистрировано 6022 случая заражения новым типом коронавируса. Скончались 143 человека, из больниц выписаны 519 пациентов.

16 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ввел в стране общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Теперь жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медучреждений, а также чтобы купить продукты или ухаживать за родственниками.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,88 млн случаев заболевания, умерли более 117 тыс. человек, вылечились — 438 тыс.