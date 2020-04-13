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Злоумышленники предложили «положить» сайт по выдаче электронных пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в понедельник, 13 апреля, обратился к правоохранителям из-за злоумышленников, которые на сайте JoyReactor предлагают «положить» сайт по выдаче электронных пропусков, необходимых для передвижения по городу в условиях режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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«Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов. Информация об этом направлена в правоохранительные органы», — отметили в оперштабе.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить цифровой пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377. При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания. Оформление пропусков будет длиться до 15 апреля включительно.

О начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса Собянин сообщал 10 апреля.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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