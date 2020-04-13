Бастрыкин поручил разобраться по факту избиения мужчины в Липецке

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Липецкой области разобраться в ситуации с избиением подростками жителя Липецка, сообщается в понедельник, 13 апреля, на сайте ведомства.

Видеозапись произошедшего была опубликована рядом региональных СМИ, в частности на сайте lipetsk.kp.ru, 10 апреля.

В период режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса группа подростков собралась на закрытой детской площадке у дома № 7 на улице Ушинского. Из подъезда дома вышел мужчина и сделал им замечание, после этого словесный конфликт перешел в драку. В итоге подростки жестоко избили мужчину.

Для изучения действий каждого из участников конфликта Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку произошедшего.

8 апреля в центре Москвы было осуществлено нападение на историка Российской академии наук (РАН) Владислава Назарова. По информации журналистов, между историком и 66-летним мужчиной в очереди в аптеке произошел конфликт, в результате которого началась драка. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и многочисленными ушибами. Нападавший задержан.