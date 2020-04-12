Трое врачей стали жертвами разбойного нападения в Мексике

Трое врачей из мексиканского Института социального страхования были убиты в штате Морелос в центральной части страны в результате разбойного нападения. Об этом сообщает издание El Norte в субботу, 11 апреля.

Инцидент произошел рядом с местом продажи алкоголя, где врачи решили встретиться после окончания рабочего дня. Позднее там же оказались неизвестные с огнестрельным оружием, которые ограбили медиков, похитили ключи от автомобиля и открыли по жертвам огонь.

Отмечается, что расследование уже начато, пока никакой информации о задержании подозреваемых не поступало.

Власти ранее признали, что так и не смогли справиться с разгулом преступности в стране. За 2019 год в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. убийств. Об этом свидетельствуют данные исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности.

Эта цифра является рекордной за всё время учета такого рода преступлений на федеральном уровне. Наиболее высокий уровень насилия — в штате Гуанахуато: там за 2019 год было убито не менее 3,5 тыс. человек.