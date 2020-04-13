Главы МЧС и Росгвардии смогут наказывать за нарушение правил поведения при ЧС

Главы МЧС РФ и Росгвардии получили право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в распоряжении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 13 апреля.

Согласно документу, такое право также получают первый замглавы МЧС, статс-секретарь и главный государственный инспектор по пожарному надзору, первые заместители главы Росгвардии и другие должностные лица двух ведомств.

Кроме того, данное право получил глава структурного подразделения центрального аппарата Минпромторга РФ, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ранее, 3 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС в стране. Он дает правительству право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части. Также кабмин получает возможность устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации правительство может ограничить оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, опасных для окружающих.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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