Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в соответствующем документе, который опубликован на портале правовой информации в среду, 1 апреля.

Предлагается установить право кабмина в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных ЧС осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации таких ситуаций.

Закон дает правительству право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части. Также кабмин получает возможность устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации правительство может ограничить оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, опасных для окружающих.

Предлагается позволить кабмину устанавливать в 2020 году новые случаи для госзакупок у единственного поставщика. Также предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта, если при его исполнении в связи с распространением коронавируса возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства.

Кроме того, предусмотрен штраф при неисполнении или ненадлежащем исполнении в 2020 году в связи с распространением коронавируса обязательств, которые предусмотрены по контракту.

Закон наделяет кабмин правом вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве, а также предусматривает поддержку туроператоров. Кроме того, вводится новая статья, согласно которой можно менять сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности и механизм использования таких фондов для возврата денег туристам по решению правительства по каждой «закрытой» стране.

Закон о праве правительства вводить режим ЧС или режим повышенной готовности одобрил 31 марта Совет Федерации. Введение изменений в законодательство связано с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России. Данную инициативу внесли в Госдуму 25 марта. Вводить режимы ЧС и повышенной готовности разрешено в том числе при возникновении эпидемий.

Российские регионы постепенно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать возможность заражения коронавирусом. На сегодняшний день таких субъектов уже почти половина в стране.

Согласно информации оперштаба на 1 апреля, в России зарегистрировали 2777 случаев заражения, из них 440 — за последние сутки. Вылечились 190 пациентов.

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