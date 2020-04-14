Западная модель: Калининград в режиме самоизоляции

В Калининградской области — самом западном регионе России — к 13 апреля выявлено 74 заболевших коронавирусом, из них 16 человек выздоровели, один скончался. Как Калининград переживает пандемию — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Автомобилей на площади Победы практически нет даже в час пик
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Главные участники автомобильного движения на Ленинском проспекте — машины экстренных оперативных служб и доставки продуктов
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
В Калининградской области 10 апреля, после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, продлили и ужесточили режим самоизоляции, ввели спецпропуска
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Священнослужители призвали всех прихожан молиться дома. В опустевшем кафедральном соборе Христа Спасителя продолжается санобработка
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Губернатор области Антон Алиханов дал поручение МВД максимально ужесточить режим и штрафовать нарушителей, особенно пожилых
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Торгово-развлекательный центр «Европа» закрыт
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Движение транспорта на территории областного центра и сообщение с другими регионами России сокращено
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
На въезде в Калининград установлены блокпосты, сотрудники ДПС проверяют прибывающие в город машины
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Муниципальный транспорт с 13 апреля вернулся к обычному режиму работы
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