Глобальная эпидемия COVID-19 заставила правительства мира прибегнуть к чрезвычайным мерам. Речь идет как о «кнуте» (строгие карантинные меры), так и о «прянике» (триллионы долларов, направленные на поддержку граждан и бизнеса). Универсального рецепта борьбы с вирусом и преодоления его экономических последствий нет и, видимо, не будет. Каждая страна действует, что называется, на свой страх и риск в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Однако на фоне пугающего роста числа инфицированных в мире все равно возникают обоснованные опасения относительно того, не окажется ли лекарство против нового коронавируса еще хуже, чем сама болезнь. Именно поэтому, продолжая раздавать социально-экономические «пряники» населению и компаниям, власти целого ряда стран убирают за пазуху карантинный кнут, постепенно ослабляя введенные ранее беспрецедентные ограничения.

8 апреля завершился первый в мире карантин, введенный из-за COVID-19. 11-миллионный китайский город Ухань буквально на глазах превращается из очага эпидемии в один из самых безопасных с эпидемиологической точки зрения населенных пунктов в мире. Пик заболевания пройден — за последние три недели в городе зафиксировано всего три случая заражения. Однако в целом в Китае ситуация не настолько радужная. В КНР сейчас наблюдается пусть и незначительные, но периодические всплески заболеваемости из-за «импортированного» из других стран COVID-19. За предшествующий снятию карантина в Ухане день в Поднебесной из зафиксированных 62 случаев заражения 59 пришлось на тех, кто приехал в Китай из-за рубежа.

Как бы то ни было, 76 дней жестких, можно сказать драконовских ограничений в инфицированной еще в конце 2019 года провинции Хубэй дали свои очевидные плоды. Снятие строгого карантина в Китае на сегодняшний день представляется вполне оправданным. В ряде стран, которые наряду с КНР лидировали в мировом зачете инфицированных COVID-19 на начальном этапе распространения вируса, сейчас также наблюдается заметное оживление. Приняв решительные и системные меры против заразы на ранней стадии ее расползания, дисциплинированные «азиатские тигры» теперь могут позволить себе роскошь плавного выхода из самоизоляции.

Особенно примечателен корейский опыт. Наученная горьким опытом крупнейшей за пределами Ближнего Востока вспышки респираторного синдрома MERS в 2015 году, страна встретила новый вирус во всеоружии. Массовое тестирование, всеобщее оповещение и строгий контроль за инфицированными со стороны властей в сочетании с примерной самодисциплиной граждан позволили стране пережить пандемию с минимальными потерями. Если бы не члены секты Синчхончжи, проявившие граничащую с преступлением несознательность и ответственные примерно за 60% случаев заболевания COVID-19 в республике, корейские показатели могли оказаться еще более впечатляющими.

Первых случаи инфицирования новым коронавирусом были зафиксированы в Южной Корее и США примерно в одно и то же время. Сеул начал действовать незамедлительно, в результате чего почти смог остановить распространение вируса чуть выше отметки в 10 тыс. инфицированных с двумя сотнями летальных случаев. Вашингтон же медлил буквально до последнего. Печальным предварительным итогом поразительной нерасторопности американских властей уже стали более полумиллиона зараженных с двумя десятками тысяч невозвратных потерь.

Как и следовало ожидать, Дональд Трамп прошел все стадии принятия неизбежного в свойственной ему эмоционально-непоследовательной манере. В течение несколько недель глава Белого дома многократно менял свою публичную позицию, но в конце концов осилил непростой путь от отрицания серьезности ситуации и обвинений в адрес демократов в политизации пандемии до публичного признания масштаба угрозы. Еще 25 марта Трамп рассуждал в эфире Fox News о том, как хорошо было бы «открыть страну» к католической Пасхе, а уже 30 марта назвал итоговое количество жертв вируса в 200 тыс. хорошим прогнозом для Штатов. В итоге к 12 апреля впервые в истории президент США был вынужден объявить режим «крупного бедствия» сразу во всех 50 штатах.

Свою недопустимую беспечность и грубые просчеты в борьбе с COVID-19 руководство США пытается теперь компенсировать рекордными вливаниями в экономику и прямой раздачей денег населению. В минувшую субботу на счета американских налогоплательщиков поступили первые единовременные выплаты в размере $1200. Кроме того, принятый в конце марта Конгрессом двухтриллионный пакет стимулирующих мер предусматривает дополнительные ассигнования для больниц, льготные кредитные линии для пострадавших от последствий пандемии предприятий и пособия для растущей армии безработных. За период с 15 марта по 4 апреля число заявок на выплаты в связи с отсутствием работы превысило 16,7 млн. Похоже, что подобная динамика на рынке труда США сохранится на неопределенный срок.

Отчетливо осознавая, что карантинный режим не может служить панацеей от болезни, в других странах мира также пытаются минимизировать ущерб от нового коронавируса за счет поддержки наименее социально защищенных категорий населения. Например, в Индии, где применение кнута в отношении нарушивших режим самоизоляции людей вовсе не является фигурой речи, власти одновременно с жестким публичным наказанием для провинившихся граждан выделяют около $26 млрд на продуктовые пайки для бедных. А в Израиле власти сосредоточились на разовой пасхальной помощи семьям с детьми, предусмотрительно исключив из числа получателей выплат пятого и последующего ребенка, чтобы не спустить весь бюджет на дорогостоящую поддержку сверхмногодетных семей религиозных ультраортодоксов.

В условиях отсутствия общепризнанных мировых практик и универсального международного реагирования на такие глобальные кризисные ситуации, как пандемия COVID-19, каждая страна сама «калибрует» свой арсенал ограничительных и стимулирующих мер в зависимости от объективной эпидемиологической ситуации, общественных настроений и социально-экономических приоритетов соответствующих правительств.

Россия, в этом смысле, действует в широких рамках общемировых тенденций, не демонстрируя рекордных показателей ни по позитивным, ни по негативным критериям. И это допустимый, отчасти даже оптимальный баланс. Крайне важно, чтобы противовирусная реакция властей страны в достаточной степени соответствовала и реальному масштабу угрозы, и запросам общества, отражая не одностороннюю, но обоюдную ответственность государства и граждан друг перед другом.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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