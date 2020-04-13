ЦБ рекомендовал банкам лишать премий сотрудников за введение клиентов в заблуждение

Банк России рекомендует финансовым организациям лишать премий сотрудников, которые вводят в заблуждении клиентов при предоставлении услуг. Соответствующее информационное письмо появилось в понедельник, 13 апреля, на сайте ЦБ.

«Банк России рекомендует финансовым организациям подготовить и утвердить внутренние стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг (включая агентские сети), в том числе в части раскрытия информации, а также контролировать их соблюдение», — говорится в заявлении.

В ЦБ отмечают, что соблюдать указанные стандарты следует всем сотрудникам компании. Особо мотивировать, по мнению регулятора, необходимо тех менеджеров, которые занимаются рекламой и предложением финансовых продуктов и услуг.

«Нередко перед приобретением финансового инструмента или услуги потребитель вводится в заблуждение относительно их особенностей, а также рисков, связанных с таким приобретением, что не только может приводить потребителей к убыткам, но и снизить их доверие к финансовому рынку в целом», — уточнили в Банке России.

В частности, регулятор рекомендует сосредоточить внимание руководства финансовых учреждений не столько на росте объемов продаж, сколько на качестве. В свою очередь, при нарушении принятых стандартов — депремировать сотрудников.

В феврале ЦБ сообщил, что за 2019 год получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — недобросовестной практикой продаж услуг без должного информирования клиентов.