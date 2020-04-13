В Мосгорсуде объяснили недопуск посла США на заседание по делу Уилана

Посла США Джона Салливана не пустили на заседание суда по делу Пола Уилана из-за ограничений, действующих в Москве, а также из-за секретности данного дела. Об этом 13 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе Мосгорсуда.

«Вход в здание судов в Москве ограничен согласно тем требованиям, которые сейчас существуют, на сайте суда у нас приведена информация о пропускном режиме. В здание суда проходят только участники процессов. Господин посол таковым в силу требований УПК РФ не является», — рассказали в Мосгорсуде.

Поскольку делу присвоен гриф «секретно», заседание проходит в закрытом режиме, поэтому там не может никто находиться, кроме непосредственных участников процесса, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее, в понедельник, Салливан заявил, что его не пустили на заседание суда по делу обвиняемого в шпионаже в РФ американского гражданина Пола Уилана. Посол назвал закрытый характер разбирательства «несправедливым», передает «Интерфакс».

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

27 марта сообщалось, что Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении Уилана.