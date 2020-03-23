Прямой эфир

Обвинение по делу Уилана допросит в суде 13 свидетелей

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторона обвинения собирается допросить 13 свидетелей-россиян по делу гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили адвокаты подсудимого Ольга Карлова и Владимир Жеребенков.

«Думаю, что судебный процесс продлится примерно месяц. По делу заявлено 13 свидетелей, все они были в России», — приводит «Интерфакс» заявление от стороны защиты.

Вылетят с «птичкой»: для промышленных шпионов создали новые ловушки
Специальные закладки — «канарейки» — размещают в базах данных и отдельных документах

Адвокаты готовы доказать невиновность американца, в том числе с помощью свидетелей, которые представят свои показания в суде.

«Мы будем просить допросить посольства, чтобы доказать, что это [преступление] просто невозможно», — сказал Жеребенков.

Рассмотрение дела назначено на 30 марта. Однако из-за ситуации с коронавирусом слушание может быть перенесено на 13 апреля.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти США задумались об изменении правил слежки за подозрительными людьми
В Китае назвали США главным «шпионом в мировом киберпространстве»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020