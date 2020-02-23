Прямой эфир

Власти США задумались об изменении правил слежки за подозрительными людьми

0
Фото: Global Look Press/ Rick Madonik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белом доме обсуждают возможность внесения поправок в закон о слежке за американцами и иностранными гражданами, которые вызывают подозрение. Речь идет в том числе о законе о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 23 февраля.

Отмечается, что причиной тому является позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал FISA. По мнению американского лидера, данный закон принимался для слежки за его предвыборным штабом.

В настоящий момент разработка поправок находится на начальном этапе и вызывает неоднозначную реакцию в различных ведомствах.

Сторонники законопроекта предлагают внести положение, согласно которому уполномоченные органы должны будут уведомить находившихся под подозрением людей о том, что за ними следили, по завершении слежки. Эта идея соответствует предложению правозащитной организации Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

11 февраля стало известно, что ЦРУ и внешняя разведка Германии более 50 лет следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 стран. С 1958 года спецслужбы подключились к оборудованию швейцарской компании Crypto AG, которая предоставляла другим странам шифровальные машины для защищенной передачи данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае назвали США главным «шпионом в мировом киберпространстве»
Павел Дуров обвинил Apple в слежке за пользователями через iCloud

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020