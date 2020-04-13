Проверку организовали по факту гибели подростка на подстанции в Амурской области

В Амурской области организована проверка по факту гибели 11-летнего мальчика на электрической подстанции в Благовещенском районе. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 11 апреля на территории подстанции в селе Новотроицкое. 11-летний мальчик получил удар током, в результате которого скончался.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По данным районной администрации, на место выезжали представители следственного управления, МЧС, подразделения по делам несовершеннолетних. Об этом пишет Амурская Служба Новостей.

Глава района Евгений Седых рассказал, что после трагического случая все объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью, будут снова проверены. По его словам, профилактическая работа со школьниками и их родителями проводится регулярно. Руководителям образовательных учреждений поставлена задача держать на личном контроле проведение бесед с учениками.

В марте сообщалось, что в Мичуринске (Тамбовская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мальчиков семи и десяти лет. По предварительным данным, дети погибли в результате поражения током.