Шестилетний ребенок погиб на производственной базе в Приамурье

В Благовещенске (Амурская область) шестилетний мальчик погиб при обрушении на него бетонных блоков. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 25 марта, на территории производственной базы, которой руководил отец ребенка. По предварительным данным, на мальчика обрушились полистиролбетонные блоки и придавили его.

В бессознательном состоянии пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, пишет Амурская Служба Новостей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

24 марта сообщалось, что в Мичуринске после гибели двух школьников возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Мальчики погибли, по предварительным данным, в результате поражения током.