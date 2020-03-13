Девочка умерла после катания с горки в Красноярском крае

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 10-летней девочки в селе Жеблахты Ермаковского района Красноярского края. Она была госпитализирована с травмой живота после катания с ледяной горки.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на краевой СК, инцидент произошел 11 марта около 16:00. Девочка находилась на горке с подругой и отчимом. Во время спуска она слетела с накатанного покрытия горки, ударившись грудью и животом о дерево.

К вечеру пострадавшая почувствовала себя плохо. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в тот же день.

В середине января в Дальнегорске Приморского края в реанимацию попал ребенок после катания на тюбинге с горы. Он упал и получил тяжелые травмы. Выяснилось, что горка не была оборудована для катания.