Дело возбудили по факту гибели двух школьников в Мичуринске

В Мичуринске после гибели двух школьников возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Мальчики погибли, по предварительным данным, в результате поражения током.

Как установили в СКР по Тамбовской области, инцидент произошел 23 марта в районе 22 часов. На огороженной территории трансформаторной подстанции, принадлежащей ООО «ТСК», во время обхода сотрудники обнаружили тела мальчиков семи и 10 лет.

Позже выяснилось, что вечером того же дня недалеко от трансформаторной подстанции дети играли в прятки. Через лаз в ограждении они могли проникнуть на территорию подстанции. Двое, по предварительным данным, залезли на крышу трансформатора и при соприкосновении с деталями получили смертельные травмы током.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия, опрашивают свидетелей, представителей энергосберегающей организации, родственников и педагогов. Для установления точной причины смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».