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Дело возбуждено по факту травмирования ребенка от удара током в Орле

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СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело после сообщений СМИ о ребенке, который пострадал от удара током. Инцидент произошел в Северном районе Орла. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

Предварительно установлено, что 9 марта ребенок получил удар током от металлического столба, на котором была ниша с оголенными проводами. Пострадавшего госпитализировали.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и тех, кто виновен в случившемся, пишет InfoOrel.ru.

21 января сообщалось, что в Петербурге молодая женщина погибла в результате удара током от фонарного столба. В момент поражения она выгуливала собаку. Оголенный провод попал на женщину, от мощного удара током она умерла мгновенно.

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