Прямой эфир

В Хакасии ребенок умер в подъезде на глазах у друзей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хакасии следователи устанавливают обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика. Об этом 10 апреля сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГСУ СК России.

Трагедия произошла днем 8 апреля в поселке Вершина Теи Аскизского района. Ребенок гулял вместе со старшими приятелями, когда вдруг в подъезде почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место случившегося следователи нашли баллоны бытового сжиженного газа. Друзья мальчика заявили, что он газ не вдыхал. Экспертиза показала, что у ребенка было больное сердце.

По данным издания, в больницу с обострением хронического заболевания попал один из подростков, который был тогда в подъезде. Его жизни ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

1 апреля сообщалось, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга малолетний ребенок отправился психотропным веществом. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое. Медики диагностировали у него пероральное отравление неизвестным психотропным препаратом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области
Пятеро детей в Южно-Сахалинске отравились парами хлора в бассейне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020