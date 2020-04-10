В Хакасии ребенок умер в подъезде на глазах у друзей

В Хакасии следователи устанавливают обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика. Об этом 10 апреля сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГСУ СК России.

Трагедия произошла днем 8 апреля в поселке Вершина Теи Аскизского района. Ребенок гулял вместе со старшими приятелями, когда вдруг в подъезде почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место случившегося следователи нашли баллоны бытового сжиженного газа. Друзья мальчика заявили, что он газ не вдыхал. Экспертиза показала, что у ребенка было больное сердце.

По данным издания, в больницу с обострением хронического заболевания попал один из подростков, который был тогда в подъезде. Его жизни ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

1 апреля сообщалось, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга малолетний ребенок отправился психотропным веществом. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое. Медики диагностировали у него пероральное отравление неизвестным психотропным препаратом.