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Мужчину в Подмосковье заподозрили в кражах, мошенничестве и грабеже

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В Московской области задержали подозреваемого в совершении краж, грабежей и мошенничества. Об этом 13 апреля сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, злоумышленник похитил велсипед в доме на Академической улице в Шатуре. Также оперативники установили еще три аналогичные кражи, совершенные в течение месяца задержанным. Кроме этого, мужчина в темное время суток у магазина попросил женщину разменять билет «Банка приколов» 5000 дублей и скрылся после получения пяти купюр номиналом 1000 рублей. Кроме того, правонарушитель спрашивал у прохожих на улице мобильный телефон, якобы для того чтобы позвонить, и скрывался, уличив момент. По версии следствия, подобным образом он похитил три телефона. Кроме того, мужчину подозревают в краже автомобиля и грабежа из продуктового магазина.

Полицейские установи и задержали его по месту проживания. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний житель Шатуры. В ходе обыска у него изъяли четыре ранее похищенных велосипеда. Общая сумма ущерба от 10 преступлений составила порядка 100 тыс. рублей. Часть похищенного уже возвращена законным владельцам.

Возбуждены уголовные дела о краже, мошенничестве и грабеже. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

10 апреля сообщалось, что в Московской области полицейские задержали подозреваемого в похищении денежных средству сотрудницы кредитной организации.

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