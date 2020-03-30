Неизвестный ограбил салон сотовой связи в Петербурге
В Петербурге неизвестный мужчина ограбил салон связи. Злоумышленнику удалось унести семь телефонов. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Силой удерживая продавца, грабитель собрал телефоны и убежал. Полиция ищет злоумышленника, видео должно помочь в поисках.
В Петербурге неизвестный мужчина ограбил салон связи. Злоумышленнику удалось унести семь телефонов. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Силой удерживая продавца, грабитель собрал телефоны и убежал. Полиция ищет злоумышленника, видео должно помочь в поисках.