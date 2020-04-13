Новак дал оценку сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка по сокращению добычи нефти позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в воскресенье, 12 апреля.

По его словам, рассматривалось два варианта развития событий другими странами. В первом варианте предполагалось не делать координационных усилий между странами, а рынок сбалансировался бы за счет снижения рыночных цен и спроса. Однако Новак отметил, что это было бы шоковое падение цены и катастрофическое действие для нефтяной отрасли многих стран, пишет ТАСС.

Также министр энергетики добавил, что в таком случае хранилища нефти были бы заполнены через 1,5 месяца за счет перепроизводства 15–20 млн баррелей в сутки, что привело бы к коллапсу.

Ранее в этот день стало известно, что страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

По данным министерства нефти Ирана, новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+, страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.