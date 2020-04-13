Эксперты рассказали о значении сделки ОПЕК+ для нефтяного рынка

Независимые эксперты нефтегазового рынка и аналитики в фонде национальной энергетической безопасности считают, что сделка стран-участниц ОПЕК+ была необходима. При этом быстрого позитивного эффекта, как утверждают специалисты, ждать не стоит.

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