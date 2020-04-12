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Власти призвали откликнуться пассажиров рейсов с COVID-19 под Иваново

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В Ивановской области за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти региона опубликовали номера рейсов транспорта, которым передвигались заболевшие, и призвали их попутчиков обратиться к врачам.

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Соответствующая информация появилась в воскресенье, 12 апреля, на странице правительства Ивановской области в соцсети «ВКонтакте».

По данным региональных властей, инфицированные передвигались 1 апреля автобусами Москва (Щелковский автовокзал) — Иваново с отправлением в 7 утра и Иваново — Кинешма с отправлением в 11:40, а также поездом Москва — Кинешма №662э (вагон 11), отправившимся в 22:05.

3 апреля больные COVID-19 ехали в 9 утра на попутном автомобиле из Москвы до Иваново и на маршрутном автобусе Иваново — Лух в 18:30.

Также пассажиры, у которых позднее было выявлено наличие коронавируса, приехали в Иваново поездом «Ласточка» отправившимся 5 апреля в 14:09. Они находились в первом вагоне. Вместе с этим власти попросили обратиться к медикам пассажиров автобуса Москва — Иваново с отправлением 5 апреля в 10 утра.

Правительство Ивановской области призвало всех пассажиров указанных рейсов срочно перейти на 14-дневный режим самоизоляции вместе с проживающими с ними родственниками, а также вызвать врача.

По данным местных властей, в регионе на сегодняшний день зафиксировано 80 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились — семь пациентов. Летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в Ивановской области не выявлено.

Всего на 12 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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