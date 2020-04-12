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Митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия задержали после службы

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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В Черногории полицейские задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 12 апреля, со ссылкой на епископа Будимлянско-Никшичский (СПЦ) Иоаникий.

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По словам собеседника агентства, неизвестно, был ли митрополит арестован или задержан для дачи показаний.

Отмечается, что черногорские стражи порядка задерживали прихожан после посещения храма.

«Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний: не знаю, как это правильно сформулировать. Но полиция сегодня задерживала людей, которые заходили в храм, для проведения беседы. Это были прихожане, священники, и митрополит пошел на собеседование с полицией. Арестован ли он, точно не знаю», — сообщает епископ.

Ранее в Черногории в связи с пандемией коронавирусной инфекции были введены карантинные меры. Так, 30 марта власти страны ввели комендантский час. Гражданам запрещено выходить из дома с 19:00 до 5:00 с понедельника по пятницу и с 13:00 в субботу до 5:00 понедельника, пишет «РИА Новости».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического портала Wordometer, в Черногории на сегодняшний день зафиксировано 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели пять человек, скончались два пациента.

Всего в мире, по данным портала, число случаев заражения инфекцией достигло 1 790 564, вылечились — 409 540, умерли — 109 654.

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