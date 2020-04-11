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Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу

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Фото: Global Look Press/NASA
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Москва и Вашингтон договорились о создании рабочей группы по космосу. Об этом 11 апреля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«В практическом плане пока не сформирован состав группы, мы находимся на стадии согласования повестки дня, то есть тематики, по которой пойдет работа», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Рябкова, согласование повестки — вопрос ближайших недель или в худшем случае месяца. Российская сторона хочет услышать от американцев конкретную реакцию на идеи и соображения по повестке дня, предложенные Москвой ранее.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми.

В Совфеде также негативно отреагировали на данное решение США. Сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что, пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

В российском МИДе, в свою очередь, назвали соответствующий указ американского президента попыткой отвести лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня на фоне пандемии коронавируса по столь чувствительному международному вопросу только себе. Однако по какому праву это делают американцы, по словам российских дипломатов, неизвестно.

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