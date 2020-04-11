Прямой эфир

В МИДе уточнили намерения США первыми разместить оружие в космосе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность в том, что США будут первой страной, которая разместит оружие в космосе. Такое мнение дипломат высказал в интервью газете «Коммерсант» в субботу, 11 апреля.

Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19
Президент накануне Дня космонавтики связался с МКС, а также провел телефонные переговоры с американским лидером

«Именно США по всем признакам станут государством, которое в отсутствие должного решения этой проблемы первым разместит ударные системы в космическом пространстве», — отметил замглавы МИД РФ.

Рябков отметил, что российская сторона неоднократно предлагала Штатам обсудить российско-китайский проект договора о недопущении гонки вооружений в космосе.

«Призывали США подключиться или как минимум непредвзято взглянуть на наше предложение принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе», — отметил дипломат.

Однако, по его словам, каждый раз американцы пытались навязать сторонам договора «дополнительное обязательство».

Как сообщается, ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подверг критике российско-китайскую инициативу заключения международного договора о предотвращении гонки вооружений в космосе.

США увидели в планах России и Китая включение стран в гонку космических вооружений, а Вашингтону, как считают в Штатах, предложили «не размещать оружие в космосе вторыми».

6 апреля американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми.

В Совфеде также негативно отреагировали на данное решение США. Сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что, пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос». В российском МИДе, в свою очередь, назвали соответствующий указ американского президента попыткой отвести лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня на фоне пандемии коронавируса по столь чувствительному международному вопросу только себе. Однако по какому праву это делают американцы, по словам российских дипломатов, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин заявил о риске срыва девяти пусков из 33 на 2020 год из-за COVID-19
Космонавт оценил вероятность попадания коронавируса на МКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020