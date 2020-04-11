Еще одна федеральная трасса появится в Псковской области

В Псковской области станет больше федеральных трасс. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому дорога, соединяющая Локню, Великие Луки и Невель, будет передана в федеральную собственность, сообщил в Instagram глава региона Михаил Ведерников.

«Благодаря этому решению у нас появится возможность перераспределять более 90 млн рублей в год на другие цели», — говорится в посте на странице Ведерникова. Протяженность дороги составляет более 190 км.

«Что особенно важно, федеральные структуры приведут дорогу в порядок намного быстрее, чем это было запланировано», — цитирует губернатора Псковская лента новостей.

Напомним, в Псковской области федеральные автодороги подготовили к весеннему паводку. Для ликвидации возможных последствий подтопления сформировано 16 бригад. По данным подрядных организаций, в регионе есть 25 потенциально опасных участков и низководных искусственных сооружений. Их общая протяженность превышает 5,5 км.