Дорогу Дедовичи–Дно–Костыжицы отремонтируют в Псковской области

В Псковской области начался ремонт дороги Дедовичи–Дно–Костыжицы. На двухполосной трассе протяженностью более 64 км выполнены работы по расчистке кюветов и подготовлены полосы отвода от кустарника. Подрядчик проводит фрезерование старого асфальтного покрытия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту региона.

В этом году будут обновлены два участка дороги. Один из них расположен в Дедовичском районе, между деревнями Крутец и Александрово. Второй участок проходит по поселку Дачное в Дновском районе. Согласно условиям контракта, работы завершат к 15 сентября.

Ранее стало известно, что в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей — на региональный проект «Дорожная сеть». На 2020 год запланирован ремонт магистралей общей протяженностью 124,7 км.