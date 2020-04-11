Прямой эфир
Сюжет:

«Техническая безработица» затронула 8 млн французов

0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число сотрудников, получающих пособия по «технической безработице», возросло во Франции до 8 млн. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила министр труда страны Мюриэль Пенико.

Картина карантина: как выживает Париж во время эпидемии
Во Франции началась третья неделя изоляции

«На сегодняшний день 8 млн сотрудников и более 700 тыс. компаний получают пособия по «технической безработице», — написала она на своей странице в Twitter. По словам министра, число работников, получающих такое пособие, выросло на 3 млн за неделю.

На фоне распространения коронавирусной инфекции по решению французских властей в стране были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Режим самоизоляции действует в стране до 15 апреля и будет продлен.

«Техническая безработица» поможет Франции избежать увольнений сотрудников компаний и подготовиться к восстановлению экономической системы после завершения режима изоляции. Пособия составляют 84% от суммы чистой зарплаты.

Накануне во Франции тесты на выявление коронавирусной инфекции подтвердили 50 случаев заражения на борту авианосца «Шарль де Голль».

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день во Франции число заболевших COVID-19, вызванным новым типом коронавируса, превысило 124 тыс. человек, выздоровели более 24 тыс. пациентов, скончались более 13 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции от коронавируса скончались свыше 12 тыс. человек
Учивший Депардье педагог скончался от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020