«Техническая безработица» затронула 8 млн французов

Число сотрудников, получающих пособия по «технической безработице», возросло во Франции до 8 млн. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила министр труда страны Мюриэль Пенико.

«На сегодняшний день 8 млн сотрудников и более 700 тыс. компаний получают пособия по «технической безработице», — написала она на своей странице в Twitter. По словам министра, число работников, получающих такое пособие, выросло на 3 млн за неделю.

На фоне распространения коронавирусной инфекции по решению французских властей в стране были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Режим самоизоляции действует в стране до 15 апреля и будет продлен.

«Техническая безработица» поможет Франции избежать увольнений сотрудников компаний и подготовиться к восстановлению экономической системы после завершения режима изоляции. Пособия составляют 84% от суммы чистой зарплаты.

Накануне во Франции тесты на выявление коронавирусной инфекции подтвердили 50 случаев заражения на борту авианосца «Шарль де Голль».

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день во Франции число заболевших COVID-19, вызванным новым типом коронавируса, превысило 124 тыс. человек, выздоровели более 24 тыс. пациентов, скончались более 13 тыс. человек.