Во Франции от коронавируса скончались свыше 12 тыс. человек

Во Франции с начала распространения коронавируса в стране от этой инфекции скончались более 12 тыс. человек. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил генеральный директор французского управления здравоохранения Жером Саломон.

«За период с 1 марта в стране число умерших от коронавируса составило 12 210 человек; 42% умерших ― лица старше 70 лет», ― цитирует его ТАСС.

При этом Саломон добавил, что за прошедшие сутки число пациентов, умерших в госпиталях, составило 412 человек. При этом он отметил, что в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях в общей сложности от коронавируса скончались 4166 человек.

Также медик рассказал, что в настоящее время в реанимации находятся свыше 7 тыс. пациентов.

По последним данным портала Worldometer, во Франции зафиксировано 117,7 тыс. заболевших коронавирусом, из которых 12 210 скончались, а еще 23 206 выздоровели.

С 17 марта во Франции из-за эпидемии коронавируса власти ввели строгие ограничения на передвижения людей, нарушителям грозит штраф. В стране не работают рестораны, кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 9 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,58 млн случаев заболевания, умерли более 94 тыс. человек, вылечились 348 тыс.