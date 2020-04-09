Прямой эфир
Сюжет:

Во Франции от коронавируса скончались свыше 12 тыс. человек

0
Фото: Global Look Press/Alexis Sciard/imago-images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции с начала распространения коронавируса в стране от этой инфекции скончались более 12 тыс. человек. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил генеральный директор французского управления здравоохранения Жером Саломон.

Парад послаблений: европейские страны готовятся к выходу из карантина
Первыми об этом заговорили Австрия, Дания и Норвегия

«За период с 1 марта в стране число умерших от коронавируса составило 12 210 человек; 42% умерших ― лица старше 70 лет», ― цитирует его ТАСС.

При этом Саломон добавил, что за прошедшие сутки число пациентов, умерших в госпиталях, составило 412 человек. При этом он отметил, что в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях в общей сложности от коронавируса скончались 4166 человек.

Также медик рассказал, что в настоящее время в реанимации находятся свыше 7 тыс. пациентов.

По последним данным портала Worldometer, во Франции зафиксировано 117,7 тыс. заболевших коронавирусом, из которых 12 210 скончались, а еще 23 206 выздоровели.

С 17 марта во Франции из-за эпидемии коронавируса власти ввели строгие ограничения на передвижения людей, нарушителям грозит штраф. В стране не работают рестораны, кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 9 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,58 млн случаев заболевания, умерли более 94 тыс. человек, вылечились 348 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции два кита-полосатика подплыли к берегу на третью неделю карантина
Выгуливавшего кошку на поводке мужчину оштрафовали во Франции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020