Назван ранний срок окончания эпидемии COVID-19 в России

Самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня, рассказал в интервью «Парламентской газете» ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев 11 апреля.

По его словам, насколько быстро закончится эпидемия, зависит от того, как жители страны будут соблюдать введенный режим самоизоляции и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения коронавируса.

Прогноз Малеева сбудется в том случае, если события будут развиваться наилучшим образом и не случится серьезных врачебных ошибок. Кроме того, граждане должны дисциплинированно сократить контакты друг с другом.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём, — отметил ученый и добавил, что вакцина будет готова только к концу года. Он также выразил надежду, что это может случиться раньше.

Потенциальные риски для РФ продолжают нести страны, где зафиксировано больше всего заразившихся, например, Испания, считает Малеев. Неизвестно также, какую угрозу следует ожидать от стран, где коронавирус вообще не был зафиксирован или официальное количество заболевших крайне мало. «Мы не знаем, что будет в Африке, в Индии, где нет возможности тестировать население», — объяснил Малеев.

К 11 апреля в мире заразились коронавирусом COVID-19 1 694 078 человек. Умерли 102 570 пациентов с инфекцией, смогли побороть болезнь — 376 833, пишет «Газета.ру»

За сутки в России выявлено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, 12 человек скончались, полностью выздровели 250 человек. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2.

2 апреля глава государства продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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