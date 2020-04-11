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Apple и Google встроят систему мониторинга COVID-19 в свои ОС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Корпорации Google и Apple вместе создадут технологию, помогающую отследить контакты людей, инфицированных коронавирусом.

Это не нарушит права на неприкосновенность личной жизни и не скажется на безопасности пользователей, такое заявление появилось на сайтах обеих компаний.

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Запуск новой технологии будет происходить в два этапа.

На первом этапе будет создан программный интерфейс, который обеспечит взаимодействие между устройствами, работающими на Android и iOS, что позволит устанавливать официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу компании планируют завершить в мае.

Второй этап включает в себя создание специально платформы на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты заболевших. Компании планируют потратить на это несколько месяцев.

Пользователи, у которых выявлен коронавирус, будут добавлять эту информацию в приложение и таким образом, контактировавшие с ними люди получат уведомления об этом, пишет Bloomberg.

Наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, однако существует вероятность передачи вируса нового типа от людей с бессимптомным развитием заболевания. Об этом в пятницу, 3 апреля, рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.

В мире на настоящий момент коронавирусная инфекция с момента ее появления в Китае в конце декабря была диагностирована почти у 1,7 млн человек. Выздоровели около 376 тыс. человек. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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