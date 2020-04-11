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В Мексике с нарушителями карантина борется «Бэтмен»

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Фото: Ruptly
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К борьбе с коронавирусом подключились супергерои. Так в Мексике, в городе Монтеррей на улицу вышел «Бэтмен». Видеозапись была опубликована на портале Ruptly.

На своем «Бэтмобиле» он ездит по улицам города и через громкоговоритель просит людей оставаться дома.

«Эй ты, оставайся дома! Старайся выходить как можно меньше», — предостерегал мексиканский герой.

А в Непале с нарушителями карантина борется носорог.

По данным на 10 апреля, в Мексике выявили 3441 случай заболевания коронавирусом, 194 человека скончались.

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