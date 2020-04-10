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Священник Русской церкви из США умер от коронавируса

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В США от коронавирусной инфекции 9 апреля скончался священник из храма Святых царственных страстотерпцев в Спарксе (штат Невада) — диакон Александр Гусев. Об этом сообщил в пятницу, 10 апреля, на своей странице в Facebook настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских (штат Орегон) США) Олег Шульгин.

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По его словам, это первая смерть от COVID-19 клирика Западно-Американской епархии Русской православной церкви заграницей.

«Просьба о молитве за упокой души. Диакон Александр почил о Господе утром 9 апреля, когда мы вспоминаем путешествие Христа в Иерусалим на Крестную Пасху», — написал Шульгин.

Из публикации следует, что священник работал в медицинской сфере и заразился от коллег.

Ранее в Русской православной церкви сообщили, что по состоянию на 9 апреля, коронавирус был выявлен у восьми священников Московской епархии.

По состоянию на 10 апреля в США зарегистрировано 490 925 случаев заражения новым типом коронавируса, при этом скончались 18 239 человек, из больниц выписаны 26 777 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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