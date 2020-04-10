В России готовят к выпуску три варианта вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 10 апреля, сообщила о подготовке к выпуску трех вариантов вакцины от коронавируса.

«Но это уже, очевидно, известные вещи про кандидатные вакцины, которых сначала было 25-27. Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что база одной из вакцин, которая предлагается Роспотребнадзором, уже используется и безвредна.

Несколько дней назад глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что разработка вакцины их организацией будет завершена в конце года.

Всемирная организация здравоохранения включила данную вакцину от ФМБА в список перспективных образцов. На данный момент, препарат уже был протестирован на животных и была доказана его способность формировать специфический иммунный ответ на новый коронавирус.

Новость дополняется