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Мурашко рассказал о мобилизации системы здравоохранения в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия мобилизовала систему здравоохранения в связи с распространением коронавируса и выделила 94 тыс. коек для больных COVID-19. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов: средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких. Но мобилизация произведена, она идет», ― сказал он.

Также Мурашко добавил, что в настоящее время в России есть 94 тыс. коек, для оказания медпомощи зараженным коронавирусом.

Ранее в этот день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при прогнозировании распространения коронавируса не стоит полагаться на «сверхоптимистические» оценки касательно COVID-19 и его последствий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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