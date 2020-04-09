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Захарова заявила об ответе России на демонтаж памятника Коневу в Праге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Демонтаж памятника маршала СССР Ивану Коневу в Праге не останется без ответа с российской стороны. Об этом в четверг, 9 апреля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа», ― цитирует ее ТАСС.

Кроме того, Захарова рассказала о том, что Россия уведомила об ответной реакции посла Чехии, а также призвала Прагу соблюдать положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

Помимо этого, представитель российского МИДа заявила, что демонтаж памятника выглядит особенно вопиюще в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу.

Посольство РФ называло снос актом «муниципального вандализма». Несмотря на протест Москвы, жителей города и даже президента страны Милоша Земана, монумент был демонтирован, что глава района Ондржей Коларж язвительно прокомментировал, заявив, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса.

Памятник был снесен 3 апреля, монумент стоял в районе столицы Прага-6.

Формальной причиной демонтажа монумента считается тот факт, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия СССР. При этом чешские историки-ревизионисты не могут предоставить доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.

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