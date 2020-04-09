14 пациентов за сутки вылечились от коронавируса в Подмосковье

Еще 14 пациентов вылечились от коронавируса в Московской области. Общее число выздоровевших в регионе достигло 66 человек, сообщил в четверг, 9 апреля, оперативный штаб.

Все пациенты выписаны из больниц после отрицательных тестов на коронавирус.

Общее число инфицированных коронавирусом в Московской области, по официальным данным, составляет 748 человек. Выздоровели 52 пациента, 13 человек умерли.

8 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе ежедневно выявляется 200 случаев пневмонии и делается около 3 тыс. тестов на COVID-19. По его словам, в области почти 8 тыс. коек для больных коронавирусом

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