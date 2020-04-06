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Госдума предложила запретить разрывать договоры с арендаторами во время карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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В России собственникам жилья могут запретить разрывать договор с арендаторами в период самоизоляции. С данной инициативой выступил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

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Он отмечает, что из-за разрыва договора найма или завершения срока его действия арендаторы могут быть вынуждены нарушить режим самоизоляции в период борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Для предотвращения подобных ситуаций предлагается запретить собственникам жилья разрывать договоры найма в одностороннем порядке на период действия режима.

«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий», — цитирует письмо депутата на имя премьер-министра Михаила Мишустина RT в понедельник, 6 апреля.

Также Федоров не обошел стороной тех граждан, которые снимают жилье без оформления договоров аренды. В случае потери жилья он предложил предоставить им возможность переезда либо внутри одного населенного пункта, либо в другой без применения штрафных санкций.

«При условии поступления в органы муниципальной власти предварительного сообщения гражданина о необходимости перемещения и адреса нового места жительства», — сказано в тексте.

1 апреля участники рынка недвижимости дали «Известиям» прогноз, что к середине мая из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стоимость арендного жилья в Москве и Санкт-Петербурге может снизиться на 15–30%, а в целом по России — на 15%.

К 6 апреля, в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, 45 пациентов скончались.

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