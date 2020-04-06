На северо-западе Китая произошло мощное землятресение магнитудой 6,2

На северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошел мощный подземный толчок магнитудой 6,2. Об этом сообщает в понедельник, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Географической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 01:58 по мск в 142 километрах восточнее района Шуймогоу городского округа Урумчи. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как «разрушительное».

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

25 марта был зарегистрирован ряд афтершоков после землетрясения магнитудой 7,2 у Курильских островов, эпицентр которого находился в акватории Тихого океана в 463 км южнее Камчатки. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов ощущались подземные толчки силой до 5 баллов. В домах и квартирах с потолков падали плафоны. Жертв и сильных разрушений зафиксировано не было.