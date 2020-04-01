Два землетрясения произошли на северо-западе США
В американском штате Айдахо произошли два землетрясения за час, сообщает в среду, 1 апреля, Геологическая служба США (USGS).
Первое землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано 31 марта в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 мск), эпицентр стихии залегал на глубине 10 км.
Примерно через полчаса подземные толчки возобновились в регионе: произошло второе землетрясение, энергетический класс которого составил 4,6. Его очаг также находился на глубине 10 км.
О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.
29 марта землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано сейсмологами в Киргизии.