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У еще одного депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирусную инфекцию. Женщина находится дома и полагает, что могла заразиться на работе.

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Самочувствие депутата ухудшилось несколько дней назад, Стебенкова вызвала скорую помощь. Врачи взяли у нее анализы, которые дали положительный результат на коронавирус.

Медики разрешили женщине остаться дома, наблюдением со стороны специалистов за ее здоровьем депутат довольна. Как именно она заразилась коронавирусом, неизвестно, однако в комментарии РЕН ТВ Стебенкова допустила, что подцепила инфекцию от менее внимательных к своему здоровью коллег.

Ранее в этот день коронавирус подтвердился у коллеги Стебенковой Евгения Ступина. Анализ у него взяли 29 марта. При этом, по словам депутата, врачи сказали ожидать звонка в течение 72 часов, а если не позвонят, значит, результат отрицательный. Звонка Ступин не дождался и считал себя здоровым. О том, что результат положительный, депутат узнал только в ночь на 5 апреля.

Последнее заседание Мосгордумы Ступин не посещал из-за наличия у него подозрений, а также симптомов коронавируса. На данный момент депутат находится дома.

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По состоянию на 5 апреля, в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 45 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8-800-2000-112.

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