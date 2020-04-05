Мишустин поручил проработать вопрос вывоза китайцев из России на родину

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание проработать с Китаем вопрос возвращения граждан КНР из РФ на родину вывозным рейсом. Соответствующее поручение глава правительства дал российским МИДу и Минтрансу.

«МИД России, Минтрансу России проработать с китайской стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте кабмина 5 апреля.

Поручение было дано по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-19. Заседание состоялось 3 апреля.

Накануне Москва и Пекин заключили контракт на поставку 1,05 млн защитных костюмов и 80 млн медицинских масок, в Россию их должны поставить в апреле–мае. В марте российская сторона направила в Китай военный самолет с 23 т гуманитарной помощи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 5 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,2 млн. случаев заболевания, скончались 65 тыс. человек.