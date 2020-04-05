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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 5 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Температура в воскресенье достигнет максимальной отметки в 6 градусов выше нуля. Ожидается северо-западный ветер 6-11 м/c с порывами до 18 м/c.

Также специалисты заявляют о повышенном для столицы атмосферном давлении — 754 мм ртутного столба.

К ночи температура понизится до -3 градусов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве постепенное увеличение температуры воздуха со следующей недели.

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