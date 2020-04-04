Вильфанд обещал потепление в Москве со следующей недели

В Москве ожидается постепенное увеличение температуры воздуха со следующей недели, а к среде столбики термометра достигнут отметки в 15 градусов тепла. Об этом в субботу, 4 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С понедельника начнется повышение температуры. В первой половине недели температура будет повышаться на 1–2 градуса. Вполне будет комфортно: температура вырастет до 13–15 градусов тепла к среде», — цитирует ТАСС слова синоптика.

Согласно прогнозу Вильфанда, потепление, вызванное антициклоном, принесет с собой повышение атмосферного давления, что может сказаться на здоровье метеочувствительных граждан. Так, по его словам, пик давления придется на понедельник, 6 апреля, и составит 761 мм рт. ст., что на 13 мм выше климатической нормы.

По данным Гидрометцентра, в Москве температура воздуха прогреется до +10 градусов в субботу днем, 4 апреля. Ночью в столичном регионе ожидается похолодание до –2 градусов. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди.

Ранее, 3 апреля, Роман Вильфанд предупредил о росте температурных аномалий во всех регионах России из-за прихода воздушных масс из Монголии и Китая.