Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в России

На азиатской территории России на следующей неделе установится аномально теплая погода, температуры превысят норму на 16–18 градусов, сообщил 3 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, тепло будет и на Европейской части страны.

Особенно высокие температуры ожидают жителей Средней Сибири. В Красноярском крае от 0 до +4 градусов.

«Там в это время снег должен лежать, а тут такая теплая погода. Очень тепло будет в Новосибирске, Омске. Температура там будет +15 градусов», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Вильфанд уточнил, что в Кемерово в воскресенье, 5 апреля, ожидается до +18 градусов, в Алтайском крае до +15, в Новосибирской области +10...+15.

Он отметил, что столь теплая погода связана с приходом воздушных масс из Монголии и Китая. В начале следующей недели синоптик не прогнозирует существенных осадков.

Дневные температуры в столичном регионе будут выше нормы на 2–3 градуса, но без «сумасшедших» отклонений.

2 апреля сообщалось, что в Приморском крае в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В регионе выпадет снег, при этом возможен порывистый ветер.