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Появилось видео агрессии задержанного после прогулки в парке москвича

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Фото: скриншот с видео
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры задержания москвича Иисуса Воробьева, который гулял с собакой в парке на Патриарших прудах, нарушая режим самоизоляции.

На опубликованных кадрах слышно, как мужчина желает смерти сотрудникам полиции и их родным.

«Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями», — отвечает Воробьев на разъяснения правоохранителей о том, почему нельзя гулять в парке.

Мужчина был задержан 4 апреля. Патруль полицейских остановил его на Патриарших прудах и сообщил, что из-за эпидемии коронавируса парк закрыт и прогуливаться в нем запрещено. В ответ мужчина оскорбил полицейских и отказался выполнять их указания, в результате чего был задержан.

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, выгуле собак. Последнее разрешено делать на расстоянии не более 100 м от дома.

3 апреля оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения на авто во время самоизоляции.

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