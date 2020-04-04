Ученые назвали срок эффективности популярных диет

Популярные диеты по снижению веса теряют свою эффективность спустя год, следует из доклада группы ученых из США, Китая и Канады, опубликованного на портале The BMJ.

Эксперты проанализировали 121 научное исследование с участием 21 942 пациентов, которые соблюдали 14 популярных диет (Аткинса, Орниша, «Зона», средиземноморская, DASH-диета и др.). Программы, в свою очередь, были разделены на сбалансированные, низкоуглеводные и с низким содержанием жиров.

Все исследования содержали информацию о влиянии диеты на кровяное давление, концентрацию липопротеинов высокой и низкой плотности, на C-реактивный белок плазмы крови и другие параметры, отвечающие за обмен веществ, работу сердца и сосудов.

Ученые отметили, что через 12 месяцев соблюдения пищевой программы было доказано отсутствие снижения веса, а эффект благоприятного влияния на параметры сердечно-сосудистой системы был полностью потерян для большинства диет, за исключением средиземноморской.

Авторы доклада отметили, что различия у этих программ питания весьма незначительные, поэтому люди должны уделять больше внимания сохранению результата, достигнутого при соблюдении диеты.

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