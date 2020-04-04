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Спецслужбы предотвратили теракт в Мурманске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Мурманске нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает Национальный антитеррористической комитет (НАК).

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«Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманской области ФСБ России было установлено обнаружение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт», — сообщили «Интерфаксу» в НАК.

В ведомстве добавили, что мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован.

По данным спецслужб, бандит принадлежал к террористической группировке ИГ (запрещена в России).

Накануне 3 апреля ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО. Четыре человека были задержаны, один террорист ликвидирован.

В конце марта в Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли у мужчины самодельную бомбу и предотвратили теракт.

Кроме того, на минувшей неделе, спецслужбы Казахстана не допустили теракт в столице республики Нур-Султане. Силовики оперативно задержали бандита и инициировали досудебное расследование.

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