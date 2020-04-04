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Вылечившаяся от COVID-19 жительница Тулы умерла от хронической болезни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пожилая жительница Тулы, прошедшая лечение от коронавируса SARS-CoV-2, скончалась от хронической болезни за день до выписки. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

«Еще одна пациентка, 93-летняя жительница Тулы, была госпитализирована с положительным результатом на коронавирус. Она прошла комплексную интенсивную терапию. Готовилась к выписке. Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

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По данным на 4 апреля, в области зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот же день стало известно, что за сутки в России было выявлено 582 новых случая заражения. Таким образом, число инфицированных в стране достигло 4731. При этом из больниц выписаны 52 пациента, за все время выздоровели 333 человека. Количество летальных исходов выросло на девять и достигло 43.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 10:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 118 279 человек, умерли 59 220, из больниц выписаны 229 244 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России было зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 2923 случая приходилось на Москву. 4 апреля стало известно, что в столице количество инфицированных выросло до 3357.

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